До ноября количество жертв коронавируса в США превысит 200 тыс. - прогноз
Об этом сообщает CNN.
В свою очередь, Институт метрик здравоохранения прогнозирует, что если 95% населения будeт носить маски в общественных местах, то количество умерших не превысит 163 000.
Прогнозы составляются с учетом различных показателей смертности, ношения масок и соблюдения социального дистанцирования.
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Согласно прогнозам, смертность от коронавируса в США может вновь начать расти в середине сентября-начале октября.
Напомним, в США общее количество случаев заражения коронавирусом превысило три миллиона, умерли почти 133 000.
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Сейчас это самый большой показатель заболеваемости в мире.
На втором месте идет Бразилия, где обнаружили 1,6 миллиона заражений.
За время пандемии в мире зарегистрировали более 11965661 случай заболевания, из которых 542 000 - летальных. Выздоровели уже более 6,6 миллиона больных.
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