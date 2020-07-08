До ноября количество жертв коронавируса в США превысит 200 тыс. - прогноз

8 июля, 2020, 14:51

Университет Вашингтона прогнозирует, что до ноября 2020 года количество умерших от коронавируса нового типа COVID-19 в США превысит 208 255 человек

Об этом сообщает CNN.

В свою очередь, Институт метрик здравоохранения прогнозирует, что если 95% населения будeт носить маски в общественных местах, то количество умерших не превысит 163 000.

Прогнозы составляются с учетом различных показателей смертности, ношения масок и соблюдения социального дистанцирования.

Читайте также: "Мы движемся в неправильном направлении": главный инфекционист США предупреждает о риске 100000 заражений в день

Согласно прогнозам, смертность от коронавируса в США может вновь начать расти в середине сентября-начале октября.

Напомним, в США общее количество случаев заражения коронавирусом превысило три миллиона, умерли почти 133 000.

Читайте также: Миллионы людей могут умереть, если мир столкнется со второй волной COVID-19 - ВОЗ

Сейчас это самый большой показатель заболеваемости в мире.

На втором месте идет Бразилия, где обнаружили 1,6 миллиона заражений.

За время пандемии в мире зарегистрировали более 11965661 случай заболевания, из которых 542 000 - летальных. Выздоровели уже более 6,6 миллиона больных.