Во Франции сформировали новое правительство
Как сообщает France24 , пятеро министров сохранили свои кресла - это министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Ле Дриан, министр здравоохранения Оливье Веран, министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр вооруженных сил Флоранс Парли.
Пост министра внутренних дел вместо Кристофа Кастанера занял Жеральд Дарманен, который до этого занимал должность министра бюджета. Против Дарманена было возбуждено уголовное дело по факту возможного изнасилования женщины в 2009 году. Политик опроверг обвинения, и они были сняты в 2018 году. Но к началу 2020 года апелляционный суд распорядился возобновить расследование.
Адвокат Джулиана Ассанжа Эрик Дюпон-Моретти, известный также победами во многих судебных процессах, возглавил Министерство юстиции.
Напомним, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп 3 июля 2020 подал в отставку после того, как выиграл на выборах мэра города Гавр.
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром Жан Кастекса и поручил ему сформировать правительство.
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