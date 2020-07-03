Правительство Франции ушло в отставку

3 июля, 2020, 11:36

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку в пятницу перед ожидаемой сменой правительства президентом Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает Le Figaro .

Отмечается, что решение, обнародованное сегодня Елисейским дворцом, вступает в силу практически сразу.

"(Премьер-министр) вместе с членами правительства обеспечивает управление текущими делами до назначения нового правительства", - говорится в сообщении.

Теперь президент Франции Эммануэль Макрон должен определиться с новым премьером и составом правительства.

Что касается Филиппа, который три года возглавлял правительство, то он, вероятно, вернется в Гавр, где он был переизбран во втором туре муниципальных выборов. Случайно или совпадение, городской совет должен собраться в эту субботу, чтобы избрать своего мэра. Филипп уже был мэром Гавра до назначения премьер-министром.

Напомним, по итогам второго тура местных выборов, прошедших во Франции 28 июня, в ряде крупных городов победили представители "зеленых" и их левые союзники, стало ударом для партии президента Эммануэля Макрона.