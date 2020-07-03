Макрон назначил нового премьер-министра Франции
Об этом сообщает AP .
"Президент назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - сообщили в Елисейском дворце.
Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему также было поручено управлять процессом выхода страны из карантина. Власть положительно оценила его успехи в этой сфере.
Новому премьеру Франции 55 лет, его называют скромными, но профессиональным госслужащим. Кастекс до этого работал в нескольких правительствах. Его план постепенного выхода Франции из карантина считается в целом успешным.
Ожидается, что будут заменены если не все, то большинство членов правительства Эдуара Филиппа, который ушел с должности премьера после консультаций с Макроном. К слову, французский президент высоко оценил "выдающуюся работу" Филиппа за последние три года его премьерства.
Перестановки в правительстве Франции происходят через несколько дней после крупного проигрыша партии Макрона "Республика на марше" на местных выборах. Его представители проиграли в крупнейших городах - Лионе, Марселе и Бордо. В Париже победу одержала действующая мэр Анн Идальго.
Напомним, об отставке Эдуара Филиппа с должности премьера Франции стало известно сегодня утром.
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