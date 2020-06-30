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Espreso.tvОбществоИндия заблокировала TikTok и еще 58 китайских приложений

Индия заблокировала TikTok и еще 58 китайских приложений

Министерство информационных технологий Индии выпустило постановление о блокировании 59 китайских мобильных приложений

Об этом сообщает PIB - государственное Бюро прессы и информации.

Список программ, подлежащих блокировке, возглавил видеосервис TikTok. Кроме него в Индии нельзя будет воспользоваться мобильным приложением китайской соцсети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими приложениями. Также будет заблокирована игра Clash of Kings.

Министерство считает, что работа этих приложений причиняет "ущерб суверенитету и целостности Индии", а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.

В заявлении говорится, что в координационный центр по борьбе с киберпреступностью МВД Индии поступило много обращений от граждан, в которых они сообщали, что беспокоятся о политике некоторых приложений безопасности данных и конфиденциальности. Индийское правительство также считает, что блокирование пойдет на пользу индийским мобильным приложениям и пользователям Сети в стране.

По данным аналитической компании Sensor Tower, Индия является одним из крупнейших рынков TikTok: около 30% из 2 млрд загрузок приложения пришлись на Индию.

Напомним, что 16 июня на границе Индии и Китая в провинции Ладакх впервые за 45 лет произошли смертельные столкновения между китайскими и индийскими военными .

Во время боя погибли 20 индийских военнослужащих. Со стороны Китая погибли пять военнослужащих и 11 были ранены.

С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалации в спорном регионе.

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