Штраф и блокировки новых пользователей: власти Китая наказала материнскую компанию TikTok за "отход от ценностей социализма"

24 июня, 2020, 14:08

Китайские власти проверили ряд видеоплатформ, в результате чего на некоторые сервисы были наложены штрафы

Администрация киберпространства Китая оштрафовала видеосервис Xigua от ByteDance (материнская компания TikTok), пишет Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства.

Всего государственное ведомство Китая осуществило проверку 31 сервиса, из которых 10 были оштрафованы. Кроме ByteDance санках со стороны китайского регулятора подверглись сервисы, в которые инвестировал китайский холдинг Tencent. В частности, речь идет о Bilibili, Huya и DouYu.

Как говорится в сообщении регулятора, санкции на сервисы были наложены за распространение "вульгарного контента". Также сообщается, что оштрафованы сервисы "отходят от социалистических ценностей", "портят атмосферу в обществе" и ставят под угрозу "здоровый рост молодежи".

Кроме штрафа, ведомство запретило сервиса регистрировать новых пользователей и выпускать обновления для приложения. Как уточняет Bloomberg, сервисы Huya и DouYu сообщили о "прекращении обновлений" 23 июня. Представители ByteDance и ряда других компаний не ответили на запрос агентства о комментарии.

Напомним, что по данным Reuters, квартальная прибыль компании-владельца TikTok вырос на 130%. По останниКмы оценкам, стоимость ByteDance составляет $ 95-140 млрд.