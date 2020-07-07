Ryanair просит пассажиров заполнить дополнительные документы из-за COVID-19

7 июля, 2020, 11:00

Ирландский лоукостер Ryanair просит пассажиров подтвердить, что они ознакомлены с ограничениями в стране пребывания

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Во время онлайн регистрации пассажиры направляются на" страницу ограничений на путешествия во время COVID-19 "Ryanair, где они должны подтвердить, что ознакомились с существующими ограничениями до получения посадочного талона", - сообщили изданию в Ryanair во вторник.

Кроме того, перед поездкой пассажиров также просят заполнить и предоставить дополнительную проезжую документацию.

По информации издания, Ryanair советует клиентам перед полетом проверять самые актуальные ограничения на поездки и требования в конкретной стране.

"12 пассажирам рейса Ryanair Киев - Афины (4 июля) было отказано во въезде в Афины в соответствии с действующими ограничениями правительства Греции в отношении граждан, не входящих в ЕС. Пострадавшие клиенты переброньовани на следующий доступный рейс в Киев", - отметили в авиакомпании .