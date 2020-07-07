Ryanair просит пассажиров заполнить дополнительные документы из-за COVID-19
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Во время онлайн регистрации пассажиры направляются на" страницу ограничений на путешествия во время COVID-19 "Ryanair, где они должны подтвердить, что ознакомились с существующими ограничениями до получения посадочного талона", - сообщили изданию в Ryanair во вторник.
Кроме того, перед поездкой пассажиров также просят заполнить и предоставить дополнительную проезжую документацию.
По информации издания, Ryanair советует клиентам перед полетом проверять самые актуальные ограничения на поездки и требования в конкретной стране.
"12 пассажирам рейса Ryanair Киев - Афины (4 июля) было отказано во въезде в Афины в соответствии с действующими ограничениями правительства Греции в отношении граждан, не входящих в ЕС. Пострадавшие клиенты переброньовани на следующий доступный рейс в Киев", - отметили в авиакомпании .
- Как сообщалось, в Афины из Киева прилетели 17 граждан Украины на рейсах Ryanair и Wizz Air. После чего в аэропорту они были задержаны из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран.
- Граждане Украины, которые в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.
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