В Грецию не впустили 17 украинцев
Об этом со ссылкой на Европейскую правду передает Еспресо.TV .
Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (самолет вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (самолет вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").
По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну.
Среди задержанных - 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.
"Когда мы приехали в" Жуляны ", нас на регистрации строго расспрашивали и просматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). После того, как мы все показали и рассказали, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались ", - рассказал один из пассажиров по имени Максим.
Пассажиров в автозаке увезли в полицейский участок на территории аэропорта и разместили в камерах, в том числе и детей. Они провели там ночь и остаются там пока.
У пассажиров забрали все вещи, в частности ноутбуки, но позволили оставить телефоны, но без зарядных устройств.
Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат мертвые тараканы. Также нашим гражданам не дают воду и пищу.
По словам пассажиров, сегодня утром они контактировали с консулом, который сказал им, что они не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Она также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении этой ситуации.
Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на "горячую линию" МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.
- Как сообщалось ранее, въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.
- Европейский Союз с 1 июля разрешило въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.
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