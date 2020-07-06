17 украинских туристов провели вторую ночь в изоляторе аэропорта Афин

6 июля, 2020, 10:48

Граждане Украины, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорта Афин

Об этом сообщает Европейская правда.

В воскресенье к задержанным украинцам пустили консула, он передал им вещи первой необходимости - воду и средства гигиены. Кроме того, им предоставили матрасы, первую ночь они провели на пустых кроватях.

По информации пассажиров, компания Wizzair передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал на обращение как своих пассажиров, так и украинских дипломатов. Украинские также позволили выйти под наблюдением до столовой для полиции, чтобы купить еду.

На улицу выйти людям ни разу не позволили, только ненадолго выпустили женщину с внуками. Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули. Кстати отдали только женщине, путешествовала с двумя внуками.

Женщин и мужчин в воскресенье расселили по разным блокам, в женском блоке людей значительно больше. Кроме украинцев, среди задержанных также граждане Грузии, Албании, в воскресенье также были граждане Колумбии, но их забрали из этого изолятора. В субботу также были задержаны две американки, которые также не имеют права на въезд в Грецию, но в воскресенье их отправили обратно рейсом в Канаду.

В посольстве Украины в Греции сообщили, что возвращение наших граждан домой возможно только прямыми обратными рейсами Афины - Киев. По расписанию оба они должны состояться во вторник вечером, хотя была информация о том, что один из рейсов может произойти в понедельник. Условия возврата пока неизвестны; пассажиры, по их словам, пока не покупали билеты.

Также посольство пытается предотвратить многолетнем запрете въезда в ЕС для задержанных украинцев .

В посольстве призвали украинский внимательно проверять информацию о режиме въезда в Грецию - по интерактивной картой МИД , сайтом и Facebook-странице посольства.