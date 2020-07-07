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Espreso.tvСпорт"Реал" придумал, как получить самого дорогого футболиста мира бесплатно

"Реал" придумал, как получить самого дорогого футболиста мира бесплатно


фото: Getty Images
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может бесплатно перейти в мадридский "Реал"

Об этом сообщает El Chiringuito TV y twitter.

Руководство "Реала" разработали новую схему, которая позволит бесплатно подписать 21-летнего француза в 2022 году, когда истечет срок его действующего контракта с ПСЖ. Также испанцы предложат Мбаппе подписан бонус в размере 100 млн евро, который получит футболист и его агенты.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 33 матча, забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 180 млн евро, что делает француза самым дорогим игроком мира.

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