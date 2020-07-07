"Реал" придумал, как получить самого дорогого футболиста мира бесплатно

7 июля, 2020, 14:16

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может бесплатно перейти в мадридский "Реал"

Об этом сообщает El Chiringuito TV y twitter.

Руководство "Реала" разработали новую схему, которая позволит бесплатно подписать 21-летнего француза в 2022 году, когда истечет срок его действующего контракта с ПСЖ. Также испанцы предложат Мбаппе подписан бонус в размере 100 млн евро, который получит футболист и его агенты.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 33 матча, забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 180 млн евро, что делает француза самым дорогим игроком мира.

5 мая нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе выдвинул французском ПСЖ условия для продления контракта .

Напомним, 8 апреля главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал главной трансферной целью мадридского клуба Килиана Мбаппе.