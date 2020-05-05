Самый дорогой футболист мира выдвинул ПСЖ ультиматум, чтобы остаться во Франции

5 мая, 2020, 19:19

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе выдвинул французскому ПСЖ условия для продления контракта

Об этом сообщает AS

21-летний француз хочет, чтобы в контракте была прописана возможность перехода в мадридский "Реал" или другой топ-клуб за фиксированную сумму.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча, забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. Француз является самым дорогим футболистом мира по версии transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 млн евро.

Действующий контракт Килиан Мбаппе с французским клубом действует до 2022-го года.