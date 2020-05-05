Самый дорогой футболист мира выдвинул ПСЖ ультиматум, чтобы остаться во Франции
5 мая, 2020, 19:19
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе выдвинул французскому ПСЖ условия для продления контракта
Об этом сообщает AS
21-летний француз хочет, чтобы в контракте была прописана возможность перехода в мадридский "Реал" или другой топ-клуб за фиксированную сумму.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча, забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. Француз является самым дорогим футболистом мира по версии transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 млн евро.
Действующий контракт Килиан Мбаппе с французским клубом действует до 2022-го года.
- Напомним, 8 апреля главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал главной трансферной целью мадридского клуба Килиана Мбаппе.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь