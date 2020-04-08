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Espreso.tvСпортЗидан определился с главной трансферной целью "Реала"

Зидан определился с главной трансферной целью "Реала"


фото: Getty Images
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал главной трансферной целью мадридского клуба французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе

Об этом сообщил журналист Никола Скира в twitter.

По его информации Мбаппе является главной трансферной целью Зидана, который хотел бы подписать игрока в летнее трансферное окно. Однако французский клуб работает над продлением контракта с Мбаппе до 2025 года. Игроку готовы предложить двойное повышение зарплаты.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. Нынешнее соглашение 21-летнего футболиста с парижанами рассчитано до лета 2022 года.

Трансферная стоимость француза оценивается в 200 млн евро.

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