Зидан определился с главной трансферной целью "Реала"

8 апреля, 2020, 11:39

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал главной трансферной целью мадридского клуба французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе

Об этом сообщил журналист Никола Скира в twitter.

По его информации Мбаппе является главной трансферной целью Зидана, который хотел бы подписать игрока в летнее трансферное окно. Однако французский клуб работает над продлением контракта с Мбаппе до 2025 года. Игроку готовы предложить двойное повышение зарплаты.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач. Нынешнее соглашение 21-летнего футболиста с парижанами рассчитано до лета 2022 года.

Трансферная стоимость француза оценивается в 200 млн евро.

Kylian # Mbappé is the first choice of Zizou #Zidane . #RealMadrid want to sign him in summer. #PSG do not want to sell KM: #Leonardo are working to extend Mbappe's contract until 2025. For the french striker is a ready a new wages (twice the current one). #transfers - Nicolò Schira (@NicoSchira) April 7, 2020

Напомним, 8 апреля бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс объявил о намерении вернуться в мадридский клуб.

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