Пожары в Луганской области: количество жертв возросло до пяти

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, три человека погибли в ДТП, когда выезжали из поселка Смоляниново. Еще один местный житель погиб в огне.

По состоянию на 19:20 к тушению привлечены 361 чел. и 85 ед. тех., из них от ГСЧС 310 чел. о / с и 66 ед. техники. Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 чел. из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которого (верховая) составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 чел. 16 ед. тех., из них от ГСЧС 48 чел. о / с и 12 ед. техники.

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