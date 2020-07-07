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Espreso.tvОбществоПожары в Луганской области: количество жертв возросло до пяти

Пожары в Луганской области: количество жертв возросло до пяти

Число погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области возросло до пяти

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, три человека погибли в ДТП, когда выезжали из поселка Смоляниново. Еще один местный житель погиб в огне.

По состоянию на 19:20 к тушению привлечены 361 чел. и 85 ед. тех., из них от ГСЧС 310 чел. о / с и 66 ед. техники. Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 чел. из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которого (верховая) составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 чел. 16 ед. тех., из них от ГСЧС 48 чел. о / с и 12 ед. техники.

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  • Напомним, пожар начался 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м / с и температура в 38 градусов предоставила пожара новой силы.

  • Вследствие масштабных лесных пожаров в Луганской области 4 человека погибли и 9 госпитализированы в больницу.

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