Лесной пожар в Луганской области: эвакуированы две деревни, четыре человека погибли

7 июля, 2020, 18:44

7 июля лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области охватил два села - Осколоновка и Смоляниново, огонь уничтожил 110 домов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Предварительно 4 человека погибли и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

По состоянию на 17:30 к тушению привлечены 361 человек личного состава и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 чел. о / с и 66 ед. техники.

На помощь в тушении пожара привлечено 37 автоцистерн и 220 чел. из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Напомним, пожар начался 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Утром 7 июля пожарным удалось локализовать огонь, однако порывистый ветер до 25 м / с и температура в 38 градусов дала пожару новую силу.

Видео - ГСЧС:

Видео - нардеп Сергей Шахов:

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