На Луганщине лесной пожар охватил территорию двух лесничеств

7 июля, 2020, 11:31

Пожар возникло 6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"6 июля в 13 час. 21 мин. В ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского (кварталы 111, 112, 113, 114) и Ахтырского (квартал 57) лесничеств возник лесной пожар на площади около 60 га , из них 20 га верхового пожара ", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 293 человека и 72 единица техники, из них от ДСНС 239 человек личного состава и 51 единица техники, от лесного хозяйства - 51 человек и 19 единиц техники, от Минобороны Украины 3 человека и 2 единицы техники.

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