Международные резервы Украины в июне выросли более чем 12%, - НБУ

7 июля, 2020, 14:16

В июне международные резервы Украины увеличились на 12,4% и по состоянию на 1 июля составили $ 28,5 млн, что является самым высоким показателем с сентября 2012 года

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 515 730 000 долл. США (в эквиваленте). В июне они увеличились на 12,4%. В последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлено как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) и связанного финансирования, так и наращиванием регулятором покупки валюты на межбанковском валютном рынке.

В общем, среди факторов, которые влияли на динамику резервов в пресс-служба назвали поступления международного финасування и операции правительства по управлению государственным долгом, операции НБУ на межбанковском валютном рынке, переоценку финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В пресс-службе отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, 12 июня Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млрд грн.

В ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.

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