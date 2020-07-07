Международные резервы Украины в июне выросли более чем 12%, - НБУ
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
"По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 515 730 000 долл. США (в эквиваленте). В июне они увеличились на 12,4%. В последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлено как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) и связанного финансирования, так и наращиванием регулятором покупки валюты на межбанковском валютном рынке.
В общем, среди факторов, которые влияли на динамику резервов в пресс-служба назвали поступления международного финасування и операции правительства по управлению государственным долгом, операции НБУ на межбанковском валютном рынке, переоценку финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В пресс-службе отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
- Напомним, 12 июня Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млрд грн.
- В ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя