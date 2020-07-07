Гвоздик пообещал Усику проблемы с большими парнями

7 июля, 2020, 16:16

Украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что Александра Усика ждут проблемы в супертяжелом весе

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам бывшего чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,9 кг) сейчас бойцам из меньших категорий стало гораздо труднее переходить в хэвивейт, чем раньше.

"Я думаю, что сейчас становится все сложнее переходить от меньших весовых категорий в супертяжеловесы, потому что они становятся все больше. Если вы посмотрите на 1960-70 годы, то тяжеловесы тогда были гораздо меньше, чем сейчас", - сказал Гвоздик.

По его словам, Александр Усик легко справился в дебютном бою в хэвивейте с американцем Чаззом Уизерспуном, однако в поединке с более классными соперниками ему будет сложнее.

"Так что, конечно, Усику будет сложно конкурировать с этими большими ребятами. Когда вы деретесь с крепышом, у которого есть навыки его последнего противника, то это одна картинка. Но когда против вас парень, который является олимпийским чемпионом, намного выше, как Джошуа, и у которого гораздо больший размах рук, это становится действительно сложным испытанием, поэтому я не знаю ", - отметил Гвоздик.

Вместе с тем он добавил, что Усик сможет конкурировать с лидерами дивизиона.

"Я знаю, что у Усика действительно хорошие навыки, поэтому он безусловно сможет конкурировать с этими ребятами. Но я хочу увидеть его предстоящий бой с Чисорой, который не так велик, но умеет драться. У него есть сердце. Он не собирается сдаваться. Я верю, что Александр сможет победить, но это определенно не будет легко ", - спрогнозировал Гвоздик ход поединка Усика против британца Дерека Чисоры, который должен состояться осенью 2020 года.

Напомним, 7 июля Василий Ломаченко и Александр Усик попали в топ-5 лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

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