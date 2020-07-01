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Espreso.tvСпортУсик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA

Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик отобрал у американского тяжеловеса Деонтея Уайлдера вторую позицию в рейтинге WBA

Об этом свидетельствует новый рейтинг, опубликованный Всемирной боксерской ассоциацией .

Усик поднялся с третьего на второе место, которое ранее занимал Деонтей Уайлдер. Бывший чемпион мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) вообще выбыл из топ-15 рейтинга тяжеловесов WBA.

Следующий соперник Усика - британец Дерек Чисора - расположился в классификации на девятой позиции.

Титул суперчемпиона WBA принадлежит британцу Энтони Джошуа, "регулярным" чемпионом является Маннуэль Чарр из Ливана, а титулом WBA Gold владеет финн Роберт Хелениус.

Также Усика опережает американец Тревор Брайан, который занимает первую строчку в списке.

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