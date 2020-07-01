Усик отобрал у Уайлдера второе место в рейтинге WBA
Об этом свидетельствует новый рейтинг, опубликованный Всемирной боксерской ассоциацией .
Усик поднялся с третьего на второе место, которое ранее занимал Деонтей Уайлдер. Бывший чемпион мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) вообще выбыл из топ-15 рейтинга тяжеловесов WBA.
Следующий соперник Усика - британец Дерек Чисора - расположился в классификации на девятой позиции.
Титул суперчемпиона WBA принадлежит британцу Энтони Джошуа, "регулярным" чемпионом является Маннуэль Чарр из Ливана, а титулом WBA Gold владеет финн Роберт Хелениус.
Также Усика опережает американец Тревор Брайан, который занимает первую строчку в списке.
- 18 июня стало известно, что Джошуа может встретиться с Александром Усиком к поединку против британца Тайсона Фьюри.
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