Ломаченко и Усик попали в топ-5 лучших боксеров мира
Об этом сообщает The Ring в Instagram.
В новом рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, Ломаченко занимает второе место, а Усик идет пятым. Возглавляет список мексиканец Сауль Альварес.
В пятерку лучших также вошли японец Наоя Иноуэ и американец Терренс Кроуфорд.
Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).
Альварес является чемпионом WBC и WBA в среднем весе и обладателем пояса WBA во втором среднем весе (до 72,6 кг).
Усик - бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Топ-5 лучших боксеров независимо от весовой категории по версии The Ring:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Василий Ломаченко (Украина)
3. Наоя Иноуэ (Япония)
4. Теренс Кроуфорд (США)
5. Александр Усик (Украина)
- Напомним, 7 июля мексиканский боксер Сауль Альварес предложил Украинской Сергею Деревянченко за поединок $ 2,6 млн.
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