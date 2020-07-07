Ломаченко и Усик попали в топ-5 лучших боксеров мира

7 июля, 2020, 09:46

Украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик попали в топ-5 лучших боксеров мира по версии журнала The Ring

Об этом сообщает The Ring в Instagram.

В новом рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, Ломаченко занимает второе место, а Усик идет пятым. Возглавляет список мексиканец Сауль Альварес.

В пятерку лучших также вошли японец Наоя Иноуэ и американец Терренс Кроуфорд.

Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).

Альварес является чемпионом WBC и WBA в среднем весе и обладателем пояса WBA во втором среднем весе (до 72,6 кг).

Усик - бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Топ-5 лучших боксеров независимо от весовой категории по версии The Ring:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Василий Ломаченко (Украина)

3. Наоя Иноуэ (Япония)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Александр Усик (Украина)

Напомним, 7 июля мексиканский боксер Сауль Альварес предложил Украинской Сергею Деревянченко за поединок $ 2,6 млн.

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