Индия и Китай отвели войска и создадут на границе буферную зону, - СМИ
Об этом сообщает индийский портал NDTV со ссылкой на свой источник.
"Взаимный вывод индийских и китайских войск произошел, но, скорее всего, ограничен долиной реки Галван. Между индийскими и китайскими войсками создана буферная зона. Нам нужно будет подождать, чтобы увидеть, насколько это разъединение прочно и реально", - говорит источник .
Стороны также разбирают временные сооружения, построенные в пограничной зоне, и отходят от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай. Но источники не уточняют, на какое расстояние от нее отводятся военнослужащие.
Отмечается также, что разведение войск произошло в соответствии с договоренностью, достигнутой 30 июня в ходе консультаций, которые провели командующий 14-го корпуса сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южного Синьцзянская военного округа Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин. Это была третья подобная встреча с 6 июня.
Напомним, 16 июня на границе Индии и Китая в провинции Ладакх впервые за 45 лет произошли смертельные столкновения между китайскими и индийскими военными.
Во время боя погибли 20 индийских военнослужащих. Со стороны Китая погибли пять военнослужащих и 11 были ранены.
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