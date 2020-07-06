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Espreso.tvОбществоИндия и Китай отвели войска и создадут на границе буферную зону, - СМИ

Индия и Китай отвели войска и создадут на границе буферную зону, - СМИ


фото: reuters
Китай и Индия вывели своих военных из спорных пограничных территорий в районе реки Галван - теперь там будет создана буферная зона

Об этом сообщает индийский портал NDTV со ссылкой на свой источник.

"Взаимный вывод индийских и китайских войск произошел, но, скорее всего, ограничен долиной реки Галван. Между индийскими и китайскими войсками создана буферная зона. Нам нужно будет подождать, чтобы увидеть, насколько это разъединение прочно и реально", - говорит источник .

Стороны также разбирают временные сооружения, построенные в пограничной зоне, и отходят от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай. Но источники не уточняют, на какое расстояние от нее отводятся военнослужащие.

Отмечается также, что разведение войск произошло в соответствии с договоренностью, достигнутой 30 июня в ходе консультаций, которые провели командующий 14-го корпуса сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южного Синьцзянская военного округа Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин. Это была третья подобная встреча с 6 июня.

Напомним, 16 июня на границе Индии и Китая в провинции Ладакх впервые за 45 лет произошли смертельные столкновения между китайскими и индийскими военными.

Во время боя погибли 20 индийских военнослужащих. Со стороны Китая погибли пять военнослужащих и 11 были ранены.

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