Выборы в Польше: опросы допускают победу оппозиционера Тшасковського

6 июля, 2020, 14:31

Еще одни результаты соцопроса допускают победу оппозиционного кандидата во втором туре президентских выборов в Польше

Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения от IBRiS, сообщает RMF FM .

Если бы голосование проходило 5 июля, свои голоса за кандидата от "Гражданской платформы", мэра Варшавы Рафала Тшасковського отдали бы 47,2% респондентов. Действующего президента Анджея Дуду поддержали бы 45,9% респондентов.

По сравнению с предыдущим исследованием IBRiS, поддержка Рафала Тшасковського немного снизилась - на 0,9%, тогда как поддержка Дуди выросла на 0,3%.

6.9% респондентов еще не определились с выбором.

Согласно данным опроса, участие в голосовании собираются брать 65,4% респондентов, что на 3,4% больше, чем по результатам предыдущего исследования.

Напомним, несколько дней назад некоторые опросы прогнозировали победу действующему президенту . Так, опрос службы Pollster для программы "Wiadomości" польского телеканала TVP1, опубликованное 2 июля, показало, что Дуда может рассчитывать на 51,14% голосов, а Тшасковський - на 48,86%.

Второй тур президентских выборов, в котором сойдутся Дуда и Тшасковський, состоится в воскресенье, 12 июля.

Дуда победил в первом туре , набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковський был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.