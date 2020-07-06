Выборы в Польше: опросы допускают победу оппозиционера Тшасковського
Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения от IBRiS, сообщает RMF FM .
Если бы голосование проходило 5 июля, свои голоса за кандидата от "Гражданской платформы", мэра Варшавы Рафала Тшасковського отдали бы 47,2% респондентов. Действующего президента Анджея Дуду поддержали бы 45,9% респондентов.
По сравнению с предыдущим исследованием IBRiS, поддержка Рафала Тшасковського немного снизилась - на 0,9%, тогда как поддержка Дуди выросла на 0,3%.
6.9% респондентов еще не определились с выбором.
Согласно данным опроса, участие в голосовании собираются брать 65,4% респондентов, что на 3,4% больше, чем по результатам предыдущего исследования.
Напомним, несколько дней назад некоторые опросы прогнозировали победу действующему президенту . Так, опрос службы Pollster для программы "Wiadomości" польского телеканала TVP1, опубликованное 2 июля, показало, что Дуда может рассчитывать на 51,14% голосов, а Тшасковський - на 48,86%.
Второй тур президентских выборов, в котором сойдутся Дуда и Тшасковський, состоится в воскресенье, 12 июля.
Дуда победил в первом туре , набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковський был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя