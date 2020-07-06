Шмыгаль: В Украине стабилизируется динамика пандемии COVID-19
Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба ОП.
Шмыгаль сообщил, что несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется.
Отмечается, что показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.
- За минувшие сутки в Москве и на Львовщине еще у 105 человек обнаружили положительные результаты на коронавирус.
- За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 59 человек, среди них - четверо медиков.
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