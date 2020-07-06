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Espreso.tvОбществоШмыгаль: В Украине стабилизируется динамика пандемии COVID-19

Шмыгаль: В Украине стабилизируется динамика пандемии COVID-19


фото: kmu.gov.ua
Динамика течения пандемии коронавируса в Украине стабилизируется, а процент больных медиков продолжает уменьшаться

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба ОП.

Шмыгаль сообщил, что несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется.

Отмечается, что показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

  • За минувшие сутки в Москве и на Львовщине еще у 105 человек обнаружили положительные результаты на коронавирус.
  • За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 59 человек, среди них - четверо медиков.

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