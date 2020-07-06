Коронавирус на Львовщине: больных меньше, но область продолжает возглавлять антирейтинг

6 июля, 2020, 10:14

По состоянию на 08.00 час 6 июля в Львове и Львовской области еще в 105 человек обнаружили положительные результаты на коронавирус. Это самый высокий показатель среди других областей Украины

Однако, следует заметить, что цифра новых больных значительно меньша, чем в предыдущие дни. Скажем, 5 июля этот показатель составлял 138, 4 июля - 177 новых больных в сутки, передает Еспресо .

Далее следует Ровенская область, где за последние сутки - 89 больных, м. Киев (+59) и Закарпатья (+54).

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры на Львовщине провели 797 ПЦР-тестов, из которых 105 - положительные результаты. Среди них - 64 жители Львова.

Всего на Львовщине уже 6301 подтвержденный случай инфицирования коронавируса, из которых 164 - летальные, 965 человек выздоровели.

Как сообщил врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части Львовской областной клинической больницы Игорь Берник , за минувшие сутки в приемное отделение больницы обратилось 15 человек. Из них пять госпитализированы с подозрением на COVID-19. Это жители Львова, Жовквы и Мостиска.

"Еще двум больным, находившимся в стационаре с подозрением на COVID-19, по результатам ПЦР-исследований подтвержден диагноз коронавирус" ", - отметил медик.

Заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавируса Галина Сличная отметила, что сейчас в клинической больнице находится 183 человека, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.

В восьмой городской клинической больницы по состоянию на утро находится 75 пациентов, в первую городской клинической больницы - 78 пациентов, в больнице скорой медицинской помощи - 75 пациентов.

Добавим, городские больницы Львова, где лечат больных на коронавирусной инфекцией, могут принять 920 пациентов. Пока же в медицинских учреждениях находится более 220 больных.

Напомним, рост количества больных COVID-19 на Львовщине фиксируют еще с 10 июня. Больше всего новых больных за сутки обнаружили 23 июня - 240. Учитывая такие показатели, во Львовской области снова продлили карантин без послаблений, на этот раз - до 7 июля.

В целом по Украине в течение дня 5 июля было зафиксировано 543 новых случая коронавируса , выздоровели 327 человек, 13 пациентов умерли.