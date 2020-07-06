На украинских приморских курортах стоимость проживания за ночь может достигать 8000 грн, - эксперт

6 июля, 2020, 11:55

Стоимость проживания в качественном отечественном отеле на морском побережье может стоить от 1000 до 8000 грн в сутки

Об этом рассказал Александр Лиев, председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"Объекты с хорошим качеством появились в том числе и на таких курортах, как Арабатская стрелка Генического района (Херсонской области - ред), Бердянск. На таких курортов не будет низкой. Она стартует от 1000 грн и достигать 3000, а то и больше ", - сказал Лиев.

По его словам, гостиницы со стоимостью выше среднего является и в Кирилловке - там ночь проживания может стоить 300 долларов (более 8 тыс. грн) и выше.

Вместе с тем, на побережье Черного и Азовского морей можно арендовать бюджетное жилье по 150-400 грн в сутки, говорится в сюжете Еспресо.TV .