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Espreso.tvОбществоНа украинских приморских курортах стоимость проживания за ночь может достигать 8000 грн, - эксперт

На украинских приморских курортах стоимость проживания за ночь может достигать 8000 грн, - эксперт

Стоимость проживания в качественном отечественном отеле на морском побережье может стоить от 1000 до 8000 грн в сутки

Об этом рассказал Александр Лиев, председатель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"Объекты с хорошим качеством появились в том числе и на таких курортах, как Арабатская стрелка Генического района (Херсонской области - ред), Бердянск. На таких курортов не будет низкой. Она стартует от 1000 грн и достигать 3000, а то и больше ", - сказал Лиев.

По его словам, гостиницы со стоимостью выше среднего является и в Кирилловке - там ночь проживания может стоить 300 долларов (более 8 тыс. грн) и выше.

Вместе с тем, на побережье Черного и Азовского морей можно арендовать бюджетное жилье по 150-400 грн в сутки, говорится в сюжете Еспресо.TV .

  • Коронакриза дала фору внутреннему, но этого может быть недостаточно. Это следует из комментариев экспертов туристической отрасли для Еспресо.TV .
  • По итогам 2020 году количество международных туристов в мире может сократиться на 58-78%, если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года, говорится в докладе Всемирной организации туризма, которая является структурной единицей Организации объединенных наций.

 

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