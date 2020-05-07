В 2020 году международный туризм может сократиться на 78%: 120 млн рабочих мест под угрозой, - ООН

7 мая, 2020, 13:58

По итогам 2020 году количество международных туристов в мире может сократиться на 58-78%, если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года

Такой прогноз Всемирной организации туризма, которая является структурной единицей Организации объединенных наций, говорится в докладе организации.

По итогам первого квартала 2020 г. международный туризм в мире уже сократился на 22%, говорится в документе.

"Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом в системе здравоохранения и экономики. Туризм пострадал очень сильно, что угрожает миллионам рабочих мест в одной из самых трудоемких отраслей экономики ", - сообщил секретарь Всемирной организации туризма Зураб Пололикашвили.

Недополученные доходы стран мира от фактического запрета на международные путешествия в ООН уже оценивают в $80 млрд. Однако они могут вырасти еще больше до конца 2020 года.

Организация разработала три прогноза о путях восстановления международного туризма.

По первому сценарию межгосударственные границы начнут открывать в начале июля. В таком случае падение числа международных туристов в 2020 году составит 58%.

Второй сценарий предполагает, что границы для туристов начнут открываться в начале сентября (тогда падение туризма составит 70%), а третий - в начале декабря (тогда падение составит 78%).

Всего в ООН прогнозируют, что количество международных туристов в 2020 году может сократиться на 0,85-1,1 млрд человек, а потеря доходов от туристов может достичь $1,2 трлн. Это может лишить мир 120 млн рабочих мест.