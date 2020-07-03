Коронакризис дал фору внутреннему туризму, но этого может быть недостаточно. Экспертный опрос

6 июля, 2020, 07:04

Коронакризис больно ударил по всей туристической индустрии. Границы только начинают открывать, авиаперелеты - восстанавливать. Пандемия формирует новые условия для туристического бизнеса, и внутренний вроде оказывается в выигрышном положении. Однако думают ли так туроператоры?

Еспресо.TV спросила у представителей отрасли, что ждет внутренний туризм в этом году.

Марьяна Олеськив, глава Государственного агентства развития туризма Украины:

Потери мирового туризма могут составить от 60% до 80% в зависимости от того, когда будут открыты границы. Украина, скорее всего, потеряет меньше, потому что мы не настолько зависимы от въездных туристов - по оценкам экспертов, они составляют примерно 10% от всех туристических потоков. Сейчас нам играет на руку, что в Украине преобладает внутренний туризм.

Однако действительно потеряет Киев, потому что столица принимала большое количество иностранных гостей, путешествующих бизнес-туристов. Пострадал уже и Львов-за сложной ситуации с заболеванием Covid-19.

Наверное, меньше потеряет Одесса - мы видим, что город сейчас перегружено туристами. Если там не произойдет сильного вспышки коронавируса из-за несоблюдения туристами карантина, думаю, у города есть хорошие шансы на восстановление.

В общем, если мы будем придерживаться ограничений и у нас не будет вспышек COVID-19, то туристическая отрасль имеет шансы выйти на конец года с не такими большими потерями, как мировая туристическая индустрия.

Сейчас самое туроператорам, которые работают на въездной и выездной туризм, ведь границы не везде открыты. Страдает и авиационная отрасль. Несмотря на то, что сейчас восстанавливаются полеты, это все равно низкие объемы.

Проще тем, кто занимался внутренним туризмом, уже был на этом рынке в Украине. Многие перепрофилируется с иностранного туризма на внутренний. Это проще сделать меньше и гибким компаниям.

Также этим летом пользуются хорошим спросом гостиницы, усадьбы, коттеджные комплексы, которые позволяют проживать с соблюдением социальной дистанции.

По государственной поддержке отрасли, то Госагентство развития туризма сейчас обсуждает с Министерством культуры и информационной политики предоставления грантовой поддержки туристическому бизнесу в сумме тех издержек, понесенных, в частности, на выплату зарплат работникам за время простоя из-за карантина. Думаю, что до конца этого месяца уже должны быть детали.

Из системного - сейчас разрабатывается законопроект, который позволит снизить с 20% до 7% ставку НДС для средств размещения - гостиниц, баз отдыха, санаториев и тому подобное. В долгосрочной перспективе это снизит себестоимость для гостиниц и создаст более привлекательные условия для инвестиций в гостиничный бизнес в Украине.

Но прежде всего мы должны сформировать туристическую статистику, которая сейчас отсутствует. Это позволит осуществить анализ эффективности по многим позициям, в том числе и для инвесторов. Например, когда сегодня в Украине хотят заходить мировые гостиничные сети, то соответствующие данные они собирают по крупицам, и эти цифры сильно отличаются. А это требует фактически каждая инвестиционная компания. Она должна понимать, который здесь потенциал, туристический поток, откуда и так далее.

Руслан Мирошниченко, директор туроператора KrainaUA:

Достаточно денег туристы потратят на курортах Украины этим летом, чтобы сфера туризма заработала на жизнь? - Нет, недостаточно. По нашим прогнозам, будет по крайней мере на 50% меньше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом пострадают все, недостаток будет достаточно большой. Если сравнивать туроператоров, чуть больше возможностей будет у тех, кто занимается внутренним туризмом.

На рынке внутреннего туризма наблюдаем единую тенденцию - люди выбирают короткие туры, однодневки - максимум дводенки. Люди пока не рискуют ездить в экскурсионные поездки продолжительностью 3-7 дней.

Еще одна тенденция - в условиях карантина люди не доверяют железной дороги, зато соглашаются ехать автобусом. Самолет - не выход: внутренние авиаперелеты невероятно дорогие, люди не могут себе это позволить.

Украинцы выбирают релакс-отдых в горах или у моря, но ездят туда самостоятельно, без обращения к туроператорам.

В этом смысле украинский рынок очень сильно отличается от мирового своей дикостью. Дикостью в каком плане? Отели не готовы сотрудничать с туроператорами на достаточно выгодных для операторов условиях. Они готовы давать скидки только в низкий сезон, а в высокий - отказываются.

Это будет продолжаться, пока не появится существенная конкуренция среди отелей. У нас очень не хватает гостиниц среднего класса, среднего качества и курортов среднего уровня. Это то, что в цивилизованных странах составляет 70% от общего количества. У нас большинство отелей так называемых гостевых домов в курортной зоне, например, на побережье, предлагают пребывание низкого качества.

В общем, самая главная проблема туризма на государственном уровне - он не является стратегической отраслью. Никто не считает, что в туризме можно нормально заработать, поэтому туда не идут большие деньги.

От государства нужно, чтобы оно создало условия, чтобы в туризм привлекались частные деньги. Чтобы это было выгодно. А со своей стороны создавала хорошую инфраструктуру - дороги, пляжную линию. Потому что сейчас она раздерибанено на маленькие кусочки, и много пляжей не убираются, а приличные пляжи чаще всего платные.

Игорь Губулит, директор туроператора "Посети":

Достаточно денег украинские туристы потратят на курортах государства этим летом? - Я думаю, недостаточно.

Здесь надо смотреть, какие курорты. Если Карпаты, Львовская, Закарпатье, то расходы будут совсем невелики. Если 30% прошлогодних - это будет хорошо.

Если Одесская или южная Украина - это надо смотреть по ситуации. Будто на этих выходных было довольно много людей, в частности, в Одессе. Но это на несколько дней люди приезжали. Тех, кто едет на неделе, в этом году меньше, чем в прошлом.

Скорее всего украинцы потратят меньше денег по сравнению с прошлым годом. Для этого есть много оснований. И экономический кризис. Может кто-то и есть деньги, но из-за коронавируса не спешите куда-то ехать.

Прогнозировали, что в этом году внутренний туризм будет иметь лучшее, что может быть. Но это вообще не оправдалось, так как коронавирус не отступал. И мы наоборот видим, что сейчас активно продвигают выездной туризм - Египет, Турция, Хорватия. И мне кажется, что, возможно, даже выездной этом году будет в лучшем состоянии, чем внутренний.

Сейчас наблюдаем немного увеличенную внимание к турам, где есть природа. Где можно пройтись, где нет музеев, помещений. Например, на Говерлу.

Есть интерес клиентов к чему-то новому. Есть люди, которые любят путешествовать, они не могут жить без этого. Чтобы не происходило, они стараются ездить. И если что-то новое, интересное - они едут даже сейчас.

Олеся Бутко, руководитель направления Украины туроператора Join UP:

Мы уже сейчас фиксируем стабильный спрос на внутренние направления отдыха. Популярными сегодня сити-брейк-туры - поездки на несколько дней в другие города, оздоровительный туризм, а также отдых на море и в горах.

Мы рекомендуем несколько вариантов направлений для пляжного отдыха: Затока в Одесской области, Коблево в Николаевской области, Железный порт в Херсонской области, Кирилловка в Запорожской области.

Туризм - недооцененный актив Украины. В Украине, по словам председателя Государственного агентства развития туризма, отрасль составляет около 1,5-3% ВВП (здесь стоит сравнить с мировым взносом - 10%, чтобы понять, что двигаться нам есть куда).

Проблему недостаточного развития внутреннего туризма в Украине нужно решать на двух уровнях: участников рынка и государства.

Туроператоры и другие участники рынка (перевозчики, отельеры, рестораторы, другие поставщики услуг) должны беспокоиться о собственном продукте: заниматься его качеством, интересоваться трендами на мировом рынке, учиться коммуницировать с клиентом и доносить до него честную и интересную информацию. Параллельно с разумным ценообразованием, необходимо внедрять удобные технологические средства поиска и бронирования услуг.

Павел Григораш, исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств:

По моему мнению, у внутреннего туризма в этом сезоне весьма неплохие перспективы в первую очередь для туров выходного дня. То есть это туры на несколько дней, когда можно поехать, отдохнуть и вернуться обратно.

Если мы говорим об организованном пляжный отдых, то здесь есть несколько проблем. В Украине немного средств размещения, которые соответствуют международным стандартам качества и ожиданиям туристов, которые отдыхают за границей и не могут этого сделать этим летом.

Учитывая, что таких средств размещения немного, сезон сравнительно короткий - соответственно цены на такое проживание достаточно высоки. Если сравнивать с прямыми массовыми конкурентами по пляжному отдыху - это Турция и Египет, - то украинские средства размещения будут не дешевле. А если посчитать дополнительные услуги, которые включены в отелях за рубежом, all inclusive тот же, какие аквапарки, то получается, что в Украине дороже. Этому есть объективные причины, но тем не менее. Соответственно, если будет выбор - улететь в Турцию, или улететь в Затоку, то большинство, наверное, выберет Турцию. Тем более, что с 1 июля восстанавливается авиасообщение. Никакой обсервации ни по прилету, ни по возвращению не требуется.

По горному туризму все аналогично. Хороших средств размещения немного. И цены довольно высоки: если посчитать на неделю отдыха с питанием, проездом, какими развлечениями - получается не дешевле, чем за рубежом.

Внутренним и въездным туризмом нужно заниматься системно. Это достаточно долгий процесс, и его надо начать проходить - независимо, есть ли у нас проблемы с выездным туризмом.

Надо вкладывать деньги и в средства размещения, и в инфраструктурные проекты. Это не только дороги, это и объекты рядом с отелями - рестораны, развлечения, аттракционы.