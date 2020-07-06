Малиновский помог "Аталанте" победить "Кальяри" в чемпионате Италии по футболу

6 июля, 2020, 10:36

В 30-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" победила "Кальяри" со счетом 1: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол во встрече был забит на 27-й минуте форвард "Аталанты" Луис Муриель реализовал пенальти, который заработал украинец Руслан Малиновский. Полузащитник провел на футбольном поле 59 минут, после чего был заменен.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" приблизилась к "Интеру", который идет третьим, на расстояние одного очка. Лидером является "Ювентус", в активе которого 75 баллов и преимущество над "Лацио" в размере 7 пунктов.

Чемпионат Италии

30 тур

5 июля

"Кальяри" - "Аталанта" 0: 1

Голы: Муриель, 27 (пен.)

Напомним, 26 июня Руслан Малиновский попал в символическую команду лучших футболистов 27-го тура чемпионата Италии.

25 июня в центральном матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" победила "Лацио" со счетом 3: 2 .