Малиновский помог "Аталанте" победить "Кальяри" в чемпионате Италии по футболу
6 июля, 2020, 10:36
В 30-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" победила "Кальяри" со счетом 1: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный гол во встрече был забит на 27-й минуте форвард "Аталанты" Луис Муриель реализовал пенальти, который заработал украинец Руслан Малиновский. Полузащитник провел на футбольном поле 59 минут, после чего был заменен.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" приблизилась к "Интеру", который идет третьим, на расстояние одного очка. Лидером является "Ювентус", в активе которого 75 баллов и преимущество над "Лацио" в размере 7 пунктов.
Чемпионат Италии
30 тур
5 июля
"Кальяри" - "Аталанта" 0: 1
Голы: Муриель, 27 (пен.)
- Напомним, 26 июня Руслан Малиновский попал в символическую команду лучших футболистов 27-го тура чемпионата Италии.
- 25 июня в центральном матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" победила "Лацио" со счетом 3: 2 .
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