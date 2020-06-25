 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинец Малиновский забил гол в центральном матче чемпионата Италии по футболу

Украинец Малиновский забил гол в центральном матче чемпионата Италии по футболу


фото: Getty Images
В центральном матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" победила "Лацио" со счетом 3: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Уже на 11-й минуте "Аталанта" проигрывала со счетом 0: 2, однако на 38-й минуте Робин Госенс сократил отставание, а на 66-й украинец Руслан Малиновский забил мяч из-за пределов штрафной и сравнял счет. Победный гол на счету Жозе Паломино.

После выигрыша "Аталанта" приблизилась к "Интеру" на расстояние четырех очков, команды ведут борьбу за третье место. Лидирует в турнирной таблице "Ювентус", "Лацио" идет вторым.

В текущем сезоне 27-летний Руслан Малиновский провел 33 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 11 млн евро.

Чемпионат Италии по футболу

27-й тур

24 июня

"Аталанта" - "Лацио" 3: 2

Голы: Госенс, 38, Малиновский, 66, Паломино, 80 - Где Рон, 6 (авт.), Милинкович-Савич, 11

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

25 июня, 2020 четверг

24 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать