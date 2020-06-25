Украинец Малиновский забил гол в центральном матче чемпионата Италии по футболу

25 июня, 2020, 11:06

В центральном матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" победила "Лацио" со счетом 3: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Уже на 11-й минуте "Аталанта" проигрывала со счетом 0: 2, однако на 38-й минуте Робин Госенс сократил отставание, а на 66-й украинец Руслан Малиновский забил мяч из-за пределов штрафной и сравнял счет. Победный гол на счету Жозе Паломино.

После выигрыша "Аталанта" приблизилась к "Интеру" на расстояние четырех очков, команды ведут борьбу за третье место. Лидирует в турнирной таблице "Ювентус", "Лацио" идет вторым.

В текущем сезоне 27-летний Руслан Малиновский провел 33 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 11 млн евро.

Чемпионат Италии по футболу

27-й тур

24 июня

"Аталанта" - "Лацио" 3: 2

Голы: Госенс, 38, Малиновский, 66, Паломино, 80 - Где Рон, 6 (авт.), Милинкович-Савич, 11

Напомним, 17 июня "Наполи" победил "Ювентус" в серии послематчевых пенальти и стал обладателем Кубка Италии по футболу.

17 июня Криштиану Роналду впервые в клубной карьере проиграл два подряд финальных матча.