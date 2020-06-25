Украинец Малиновский забил гол в центральном матче чемпионата Италии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Уже на 11-й минуте "Аталанта" проигрывала со счетом 0: 2, однако на 38-й минуте Робин Госенс сократил отставание, а на 66-й украинец Руслан Малиновский забил мяч из-за пределов штрафной и сравнял счет. Победный гол на счету Жозе Паломино.
После выигрыша "Аталанта" приблизилась к "Интеру" на расстояние четырех очков, команды ведут борьбу за третье место. Лидирует в турнирной таблице "Ювентус", "Лацио" идет вторым.
В текущем сезоне 27-летний Руслан Малиновский провел 33 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 11 млн евро.
Чемпионат Италии по футболу
27-й тур
24 июня
"Аталанта" - "Лацио" 3: 2
Голы: Госенс, 38, Малиновский, 66, Паломино, 80 - Где Рон, 6 (авт.), Милинкович-Савич, 11
- Напомним, 17 июня "Наполи" победил "Ювентус" в серии послематчевых пенальти и стал обладателем Кубка Италии по футболу.
- 17 июня Криштиану Роналду впервые в клубной карьере проиграл два подряд финальных матча.
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