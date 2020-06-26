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Espreso.tvСпортУкраинец Малиновский попал в символическую команду лучших футболистов чемпионата Италии

Украинец Малиновский попал в символическую команду лучших футболистов чемпионата Италии


фото: Getty Images
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую команду лучших футболистов 27-го тура чемпионата Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче против "Лацио" Малиновский забил мяч из-за пределов штрафной площади и был признан лучшим игроком в противостоянии.

В текущем сезоне 27-летний Руслан Малиновский провел 33 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 11 млн евро.

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