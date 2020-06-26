Украинец Малиновский попал в символическую команду лучших футболистов чемпионата Италии
26 июня, 2020, 12:46
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символическую команду лучших футболистов 27-го тура чемпионата Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче против "Лацио" Малиновский забил мяч из-за пределов штрафной площади и был признан лучшим игроком в противостоянии.
В текущем сезоне 27-летний Руслан Малиновский провел 33 матча, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 11 млн евро.
- 25 июня в центральном матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" победила "Лацио" со счетом 3: 2 .
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