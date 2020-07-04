"Хватит лжи!". В Киеве и Львове сотни людей вышли в поддержку Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь. Фоторепортаж
4 июля, 2020, 13:07
После концерта в столичном Парке Шевченко участники сегодняшней акции в поддержку подсудимых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета двинутся к Министерству внутренних дел, а оттуда пойдут к Офису президента на Банковой
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Главный их лозунг - "Хватит врать!".
По мнению тех, кто пришел поддержать Кузьменко, Антоненко и Дугарь, предоставленные МВД доказательства якобы их причастности к покушению на Шеремета не выдерживают критики, вместе с тем они уже более 200 дней находятся под стражей.
Аналогичная акция имеет место в центре Львова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи