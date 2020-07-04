"Хватит лжи!". В Киеве и Львове сотни людей вышли в поддержку Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь. Фоторепортаж

4 июля, 2020, 13:07

После концерта в столичном Парке Шевченко участники сегодняшней акции в поддержку подсудимых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета двинутся к Министерству внутренних дел, а оттуда пойдут к Офису президента на Банковой