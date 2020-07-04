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Espreso.tvОбщество"Хватит лжи!". В Киеве и Львове сотни людей вышли в поддержку Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь. Фоторепортаж

"Хватит лжи!". В Киеве и Львове сотни людей вышли в поддержку Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь. Фоторепортаж

После концерта в столичном Парке Шевченко участники сегодняшней акции в поддержку подсудимых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета двинутся к Министерству внутренних дел, а оттуда пойдут к Офису президента на Банковой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Главный их лозунг - "Хватит врать!".

По мнению тех, кто пришел поддержать Кузьменко, Антоненко и Дугарь, предоставленные МВД доказательства якобы их причастности к покушению на Шеремета не выдерживают критики, вместе с тем они уже более 200 дней находятся под стражей.

 

Аналогичная акция имеет место в центре Львова.

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