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Espreso.tvОбществоКузьменко и Антоненко, которые более 200 дней находятся в СИЗО по делу Шеремета, имеют проблемы со здоровьем

Кузьменко и Антоненко, которые более 200 дней находятся в СИЗО по делу Шеремета, имеют проблемы со здоровьем

У подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко проблемы со здоровьем. Оба находятся в СИЗО уже более 200 дней

Об этом со ссылкой на Общественное радио передает Еспресо.TV .

В частности, у Юлии Кузьменко появились нарушения ритма сердца и проблемы с давлением, рассказал гражданский муж Кузьменко Петр Киян.

"Из-за того, что очень высокая температура в камере, она не проветривается, окна не открываются, начинаются сбои ритма сердца, начинаются проблемы с давлением, с суставами. И все это с каждым днем ​​накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере - это очень много ", - сказал Киян.

По словам адвоката подозреваемого Андрея Антоненко Станислава Кулика, его подзащитному уже около недели не придают медицинской помощи.

"У него болит нога. Там что-то с сосудами. Я не медик, точно не скажу. Мы, конечно, пишем соответствующие ходатайства и заявления, но пока ему медицинскую помощь так и не предоставили", - сообщил Кулик.

  • Напомним, 4 июля в Киеве и Львове сотни людей с лозунгом "Хватит лжи!" вышли в поддержку Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугар.

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