Пожар в Новой Каховке: жителей многоэтажки срочно отселят
5 июля, 2020, 22:02
Жителей пятиэтажки в Херсонской области, где произошел масштабный пожар, отселят из здания
Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев в facebook.
По его словам, жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в городе Новая Каховка эвакуировали и планируют отселить.
"Проводится заседание штаба, который сегодня примет решение о помощи людям и срочном отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня. Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", - пообещал Гусев.
- Напомним, 5 июля в Новой Каховке из-за пожара в одной из квартир, огонь перекинулся на крышу пятиэтажки.
- Позже полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к масштабному пожару в пятиэтажке в Новой Каховке.
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