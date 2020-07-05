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Espreso.tvОбществоПожар в Новой Каховке: жителей многоэтажки срочно отселят

Пожар в Новой Каховке: жителей многоэтажки срочно отселят


фото: ДСНС
Жителей пятиэтажки в Херсонской области, где произошел масштабный пожар, отселят из здания

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев в facebook.

По его словам, жителей пострадавшей от пожара многоэтажки в городе Новая Каховка эвакуировали и планируют отселить.

"Проводится заседание штаба, который сегодня примет решение о помощи людям и срочном отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня. Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", - пообещал Гусев.

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