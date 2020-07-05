В Новой Каховке вспыхнул масштабный пожар, огнем охвачена пятиэтажка
5 июля, 2020, 16:46
В Новой Каховке Херсонской области в результате пожара в одной из квартир, огонь перекинулся на крышу пятиэтажки
Об этом сообщает "Новая Каховка City" .
Около 15:00 в Новой Каховке произошел масштабный пожар в пятиэтажке по ул. Букина, 20. Жители города написали в соцсетях, что сначала пожар вспыхнул в одной из квартир, затем пламя перекинулось на крышу дома.
Вся пятиэтажка охвачена пламенем. Один из пользователей написал, что квартиру поджег мужчина, который поссорился со своей женой.
July 5, 2020
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