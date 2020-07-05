В Новой Каховке задержали мужчину, устроившего пожар в многоэтажке
Об этом сообщает Нацполиция в Херсонской области.
"Сегодня в 14:45 в полицию поступило сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже и крыши жилого дома в Новой Каховке. Полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает человек, злоупотребляющий спиртными напитками. Сегодня соседи услышали запах дыма из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда же в течение 10 минут им никто не открыл, соседи выбили дверь и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и охваченную огнем квартиру. Пожар распространился и на крышу пятиэтажки, поэтому жители вызвали пожарных и полицию.
Мужчина рассказал полицейским, что употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда в квартире уже горело.
Житель дома задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении.
Открытое уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства".
Предварительно пострадавших в результате пожара нет. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты.
- Напомним, 5 июля в Новой Каховке из-за пожара в одной из квартир, огонь перекинулся на крышу пятиэтажки .
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