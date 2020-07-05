Нет никого, кто готов отдать свою жизнь за Медведчука или Рабиновича, - Рыбачук

5 июля, 2020, 20:55

Существенным недостатком пророссийских проектов в Украине является отсутствие идейных борцов за провозглашаемые ими идеи. Не является исключением и нынешняя вспышка активности ориентированных на Москву партий и организаций

Об этом общественный и политический деятель Олег Рыбачук заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 4 июля 2020 года вышла на Еспресо.TV .

По словам политика, в Кремле и в ФСБ до сих пор считают, что могут "купить" украинцев.

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"Они действительно так думают. Они вливали немеряно деньги в Януковича, в агентов влияния. Здесь куча разных движений было создано... И Владимира Владимировича уверяли, что Украина будет его с хлебом-солью встречать", - отметил Рыбачук.

Похожая ситуация, подчеркнул он, наблюдается и сегодня. Но очередные попытки РФ создать за счет колоссальных финансовых вливаний нужные ей настроения в Украине снова заканчиваются неудачей.

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"Если мы имеем в виду одиозного Медведчука, то этот политик, у которого вливай-не вливай... Призраки из прошлого. Они вышли, с утра до вечера что-то там мелют по телевизору, но их избиратели - это не пассионарные избиратели. Это избиратели, которым нужны дешевые коммунальные услуги, какие-то бытовые вещи. Они никогда не будут отдавать свою жизнь за Медведчука или Рабиновича", - пояснил Рыбачук.

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К тому же, по его собственным наблюдениям, "в отличие от времен Януковича, когда половина украинцев определялась и думала, что Россия может что-то предложить" сейчас значительно уменьшилась доля тех, кто связывает будущее Украины как государства с Российской Федерацией и ее руководством. Подавляющее большинство уверено, что "безопасность, экономические ресурсы, все что нам нужно - это только на Западе".

По мнению политолога Андрея Пионтковского (Вашингтон, США), президентская кампания Владимира Зеленского в 2019 году показала следующее распределение электоральных симпатий украинских избирателей : 15% из них являются пророссийскими, 25% - проукраинскими, 60% - не определились.

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