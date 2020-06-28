Патриотам Украины следует бороться за тех, кто не определился. Таких есть 60% - Пионтковский

28 июня, 2020, 21:57

Будущее Украины как государства зависит от способности 25% политически сознательных и активных граждан противостоять настроениям 15% ориентированных на Россию и 60% избирателей без четких взглядов и убеждений

Именно из этих 15% и 60% состоял электорат Владимира Заленского как кандидата в президенты во втором туре выборов 2019 года. Об этом политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) предупредил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV .

"25%, которые голосовали за Порошенко во втором туре, это патриотические силы Украины. Это люди, которые несмотря на всю эту компанию демонизации Порошенко и на его недостатки, голосовали прежде всего за его политику сопротивления российской агрессии и выстраивание международной поддержки Украины, с чем он справлялся, на мой взгляд, очень успешно. 15% (по данным ЦИК, 11,67 % или 2 206 216 голосов, - ред.), которые голосовали в первом туре за кандидата Медведчука (Юрия Бойко, - ред.), это пророссийские силы. И 60% - это колеблюющееся большинство, которое в украинской истории колеблется в ту или иную сторону", - объяснил эксперт.

"Из этого и было составлено большинство Зеленского - 60% колеблющихся и 15% медведчуковских", - подчеркнул Пионтковский.

Он призвал здоровые силы "удержать" значительную часть упомянутых 60% избирателей от полного разворота в сторону России.

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