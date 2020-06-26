Террор красных шариков. Как Медведчук и Шарий раскачивают ситуацию до гражданской войны

26 июня, 2020, 14:28

Неделю назад главарь политической группировки некой "Партии Шария" - а именно Анатолий Шарий, пафосно заявил, что отвоевал улицу у проукраинского движения. Собрав несколько сотен человек - кого за пятьсот гривен, а кого даром, потому что есть те, кто искренне уверовал в секту - они заявили, что здесь рулят

Ну, а когда группе особо агрессивных неотитушок удалось побить ветеранов "Азова" в метро за укранский флаг - Толя, его жена Оля и три канала Медведчука вплоть прыгали от радости, что они наконец реальная власть, которая скоро загонит всех по норам.

Еще за несколько дней до столкновения в метро семейство Шария нагнетало агрессию против своих же последователей. Сначала объектом их нападок стал политзаключенный Владимир Балух, который пришел на суд по Сергею Стерненко и гонял пропагандистов боевого листка. Более того, они искренне радовались, когда обновленный "Беркут" несколько раз ударил несокрушимого патриота.

И вот сейчас Шарий и его медийная команда просто упиваются сообщениями, когда герои войны проводят разъяснительную работу с молодыми и агрессивными неотитушками.

Шарий прекрасно понимает, что подвергает своих сторонников опасности. Точнее - делая это сознательно. Собственно - провокация насилия и хаоса и является главной целью пророссийского отродья в 2020 году. Своих же активистов им не жалко - им хочется поскорее создать условия, чтобы к войне с РФ добавилась реальная гражданская - и независимость окончательно утонула в теплой крови граждан Украины. Чтобы на страхе тотального террора дожать робкого Владимира Зеленского на союз с ОПЗЖ и Виктором Медведчуком. Тем более последний не так давно в интервью российским СМИ прямо заявил, что считает "шарият", не конкурентами, а "союзниками и партнерами".

"Можем считать, что нашего полку прибыло", - радостно рассказал кум Путина каналу "Россия 24".

Особенно резонансным с нагнетания террора и агрессии в Украине оказался случай в Житомире. Где ветеран "Азова" Роман Боровик "Сатана" пришел с товарищем в местный офис Шария. Где предложил поговорить с тем, кто рассказывал как будет рвать ветеранов войны. В конце концов все закончилось использованием баллончика "шариивцем" и его же нокаутом в ответ.

Когда сторонники вождя красных шариков вполне логично спросили, а почему он их не защищает, не приедет из уютных Нидерландов в водоворот политических событий - Шарий начал обвинять во всем ... Зеленского. В сливных телеграммах и на каналах Медведчука начали раскручивать истории избитого до полусмерти мальчика Никиты, который по некоторой информации после фотосессий сразу встал на ноги и шел ...

А главными виновниками нападений пропагандисты Кремля считают ОПУ Владимира Зеленского и в частности, Андрея Ермака.

По сути, вся эта провокация с насилием была нужна именно для того, чтобы в очередной раз по заказу Виктора Медведчука атаковать Зеленского. И мобилизовать откровенно ватный электорат вокруг кума Путина. А если в процессе несколько десятков дурачков получат на орехи от разъяренных ветеранов - так прекрасно, чем больше - тем лучше. Главное - чтобы они потом на камеру рассказывали, что во всем виноват Владимир Зеленский .

На самом деле Шестой сам дает все козыри в руки враждебным силам ради дестабилизации страны. Зеленский сознательно самоустранился от неудобных тем и на первый план полезло - целенаправленное выживание реформаторов из исполнительной власти, культ сексизма и непрофессионализма и абсолютный ренессанс пророссийски настроенных крепких хозяйственников. От пропихивания на министерскую должность зашквареного Сергея Шкарлета, несмотря на несогласие профильного комитета. До откровенного флирта с пророссийским Евгением Мураевым путем рассмотрения кандидатуры его бывшей жены Валерии на должность заместителя главы Харьковской ОГА. Что дальше? С георгиевскими лентами российские танки на дамбе в Херсоне приветствовать будут?

Кремлевский сценарий по дестабилизации ситуации с помощью Шария продолжает внедряться. И каждый, кто объясняет украинцам опасность такой многоходовки кума Путина - объявлен персональным врагом. Вот как в секте Пеннивайз нападают на еще одного политзаключенного Олега Сенцова, который громко заявляет о постепенном осквернении государства и растяжении его на куски собственных интересов мошенников и преступников.

Всего этого могло не произойти, если бы в ОПУ не заигрывали сами с пророссийскими силами. Например, проводили свое свободное от турборежима время в Киево-Печерской Лавре с Вадимом Новинским, как Сергей Трофимов. В тот момент, когда кировоградскую креатуру последнего поймали на взятке - заместитель Админстрации Зеленского наслаждается православными костюмированными представлениями.







Если отбросить лирику, то активизация всех темных сил сразу - то есть следствие того, что государство отказалось принимать меры по деятельности врага на контролируемой территории. У нас с врагами можно обниматься, целоваться, баллотироваться и выступать на одних каналах. Тот же самый Шарий в свежих видео

прямо обвиняет персонально Владимира Зеленского в физическом уничтожении его команды. Может, уже пора это сделать юридически? Каких полномочий не хватает Ивану Баканову и СБУ, чтобы раз и навсегда покончить с этим ватовирусом? САНИТАЙЗЕР и закон Украины - в руки.