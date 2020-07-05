Коронавирус в Украине: за сутки - выявлено 823, выздоровели - 221

5 июля, 2020, 10:33

По состоянию на утро воскресенья, 5 июля 2020 года, в Украине зарегистрировано 48 500 случаев заболевания Covid-19 (если считать с начала эпидемии)

Об этом свидетельствуют изложенные в свободный доступ данные Совета национальной безопасности и обороны , передает Еспресо.TV .

За последние сутки выявлено 823 случая.

Умерло - 1249 (22).

Выздоровели - 21376 (+221).

Активных больных - 25875 (+580).

Подозрения - 94635 (+926).

При этом больше всего новых случаев пока фиксируется в отдельных областях и столичном регионе:

Львовщина - +139 случаев за сутки

Киев - +116;

Буковина - +36;

Ровенская - +76;

Закарпатье - +107;

Киевщина - 40;

Волынь - +42;

Франковская - 56.

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Общее количество по областям:

Винницкая область - 1951 случай;

Волынская область - 2705 случаев;

Днепропетровская область - 1115 случаев;

Донецкая область - 680 случаев;

Житомирская область - 1461 случай;

Закарпатская область - 3321 случай;

Запорожская область - 597 случаев;

Ивано-Франковская область - 2655 случаев;

Кировоградская область - 658 случаев;

г. Киев - 5543 случая;

Киевская область - 2774 случая;

Львовская область - 6197 случаев;

Луганская область - 84 случая;

Николаевская область - 458 случаев;

Одесская область - 1865 случаев;

Полтавская область - 324 случая;

Ровенская область - 4108 случаев;

Сумская область - 317 случаев;

Тернопольская область - 2069 случаев;

Харьковская область - 2348 случаев;

Херсонская область - 196 случаев;

Хмельницкая область - 839 случаев;

Черновицкая область - 5002 случая;

Черкасская область - 661 случай;

Черниговская область - 572 случая.

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