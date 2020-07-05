Коронавирус в Украине: за сутки - выявлено 823, выздоровели - 221
Об этом свидетельствуют изложенные в свободный доступ данные Совета национальной безопасности и обороны , передает Еспресо.TV .
За последние сутки выявлено 823 случая.
Умерло - 1249 (22).
Выздоровели - 21376 (+221).
Активных больных - 25875 (+580).
Подозрения - 94635 (+926).
При этом больше всего новых случаев пока фиксируется в отдельных областях и столичном регионе:
Львовщина - +139 случаев за сутки
Киев - +116;
Буковина - +36;
Ровенская - +76;
Закарпатье - +107;
Киевщина - 40;
Волынь - +42;
Франковская - 56.
Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. инфографика
Общее количество по областям:
Винницкая область - 1951 случай;
Волынская область - 2705 случаев;
Днепропетровская область - 1115 случаев;
Донецкая область - 680 случаев;
Житомирская область - 1461 случай;
Закарпатская область - 3321 случай;
Запорожская область - 597 случаев;
Ивано-Франковская область - 2655 случаев;
Кировоградская область - 658 случаев;
г. Киев - 5543 случая;
Киевская область - 2774 случая;
Львовская область - 6197 случаев;
Луганская область - 84 случая;
Николаевская область - 458 случаев;
Одесская область - 1865 случаев;
Полтавская область - 324 случая;
Ровенская область - 4108 случаев;
Сумская область - 317 случаев;
Тернопольская область - 2069 случаев;
Харьковская область - 2348 случаев;
Херсонская область - 196 случаев;
Хмельницкая область - 839 случаев;
Черновицкая область - 5002 случая;
Черкасская область - 661 случай;
Черниговская область - 572 случая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета