У девушки Дональда Трампа-младшего обнаружили Covid-19
Положительный результат проверки Гилфойл на Covid-19 был получен накануне торжеств с участием президента ко Дню независимости США, 4 июля 2020 года, на горе Рашмор (Южная Дакота), передает Еспресо.TV со ссылкой на USA Today .
Она и Дональд Трамп-младший будут изолированы, сообщает руководитель финансового отдела штаба Трампа Серхио Гор.
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"У нее все хорошо, и ее повторно проверят, чтобы диагноз был правильным, поскольку болезнь протекает бессимптомно. Но в качестве меры предосторожности будут отменены все будущие события. Анализ Дональда Трампа-младшего был отрицательным, но он также самоизолируется и отменяет все публичные события" , - отметил Гор.
Гилфойл прибыла в Южную Дакоту вместе с Трампом-младшим, но не на борту президентского Борта номер один, уточняют The New York Times и ABC News .
- Напомним, Елена Зеленская вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы.
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