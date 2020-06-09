Школа леди. Чем Елена Зеленская не дотягивает до Жаклин Кеннеди и Элеоноры Рузвельт?

9 июня, 2020, 13:14

Владимир Зеленский настолько расслабился в должности, что решил переложить обязанности “преЗЕдента” не только на Андрея Ермака, а и на свою жену

Идеи президента иногда вызывают или смех, а то и вовсе непонимание - то желание заболеть коронавирусом и лечь под аппарат искусственной вентиляции легких вместе с простым народом. То многомесячные поиски нескольких министров по погребам, опечатанным еще во времена первого премьерства Виктора Януковича - но заботливо найденных сообразительными и практическими дарованиями нынешней ОПГ.

А свежая идея о необходимости законодательства для регулирования иститута первой леди, где якобы должны быть урегулированы обязанности первой леди, вообще поражает новизной и широтой мысли. Потому что побудило к этому Шестого вовсе не желание сделать что-то наконец самом своими руками, а больше обиды и болезненная реакция на критику президентского супругов.

Потому что оказалось, что во время карантина первая леди Елена Зеленская писала письма поддержки врачам, а один из них ответил и спросил: "Что это за письма? Где мои 300 процентов надбавки? " Теперь от слез, тревог и семейных скандалов госпожу Зеленскую должен уберечь законопроект.

А теперь экскурс в историю - где простые и не очень женщины несли на себе бремя звания первой леди. Если бы Владимир Зеленский во времена досуга читал не только сценарии "Вечернего квартала", он должен был бы знать достаточно свежую историю о том, как подобная идея "устава первой леди" для Бриджит Макрона во Франции.

Весной 2017 года Елисейский дворец пожаловался, что их первой леди очень тяжело проводить всю свою работу - в том числе отвечать на 200 писем каждый день - и им необходим статус и покрытие расходов из бюджета. Речь шла о своеобразной зарплате для Бриджит Макрон и двух ее помощников, двух секретарей и двух охранников. Скандал был такой громкий, что в первую неделю французы собрали 200 000 голосов «против». И Елисейский дворец дал заднюю.

А летом возмущенное сообщество отомстило еще, когда отчитало супругов Макронов за то, что они купили для резиденции ... сервиз за 50 000 евро.

Хотя фарфор в Елисейском дворце использовалась еще со времен Жака Ширака, а некоторые предметы остались вообще от 1950-х - и были или поцарапанные или без пары.

Когда автор этих строк читала об идее Зеленского помочь жене законом, так и хотелось спросить: "а почему у помощников президента нет времени и вдохновение на адекватный закон об импичменте или вообще о любом закон о референдуме". И здесь утром Зеленский уже анонсирует проект закона о народовластии. Качество его еще надо оценить, а теперь собственно о первых леди, которым не мешало отсутствие статусов. Главное, чтобы клепка была и желание работать для страны.

Элеонора Рузвельт - жена Франклина Делано Рузвельта имела таланты коммуникатора, публициста и правозащитницы. Когда ее муж пересел в инвалидное кресло - Элеонора стала его правой рукой. А в тяжелые 30-е стала топовым публицистом по социальной тематике - разжевывала каждую, даже нерейтинговыми инициативу правительства. Популярность первой леди была так велика, что в 1939 году ее рейтинг среди американцев был 67%, а у мужчины - 58%. Когда США вступили во Вторую мировую войну, активная миссис Рузвельт была заместителем министра обороны - и посещала места дислокации американских войск в Великобритании, американские базы на Тихом океане и в Австралии.

Другой стиль успешной первой леди Жаклин Кеннеди - красивая и изящная, из мира гламура - она была полной противоположностью Элеоноре Рузвельт. Однако именно редактор глянца и светская леди превратила американскую политику в престижное занятие. Именно Жаклин собирала художников и музыкантов на приемы в Белом доме. Именно полиглотка Джеки влюбила в себя дипломатов, историков и ученых. Да и в конце концов исторический облик и интерьеры нынешнего Белого Дома дело рук жены Джона Кеннеди, которая собирала каждый антикварный стул и каждую картину.

Как по мне, Елене Зеленской стоило не так расстраиваться после письма возмущенного отсутствием доплат врача - а за год определиться со своим амплуа в должности первой леди. Кто она? Эталон стиля, посланник спорта и здорового образа жизни, феминистка или покровительница искусства и культуры? Законопроекты пользователя по просьбе любящим мужем не снимут вопросов - чем занимается любимая половинка Шестого. Если плачет после письма с вполне конкретным вопросом - то может возникнуть вопрос: а надо ли мучить страну такими образцами поведения руководителей дальше. Может, обратно в квартал к сценариям про тещу и зятя.

И еще момент. Я так и не понимаю, как законопроект под первых леди будет регулировать эпизод, когда президентом Украины станет женщина. Надо выписывать законопроект под первого джентельмена? Или взрослые и ответственные люди станут надежной опорой своим половинкам во главе государства, и, наконец, не будут играть в детство.

С последним в Украине особая беда. Для ряда руководителей беззаботное тинейджерство продолжается и в 40+.