На Западе Украины остаются подтопленными 10 населенных пунктов
Подробности со ссылкой на пресс-службу ведомства рассказывает Еспресо.TV.
Так, по состоянию на 4 июля остаются подтопленными:
10 (было 349) населенных пунктов (Черновицкая (7), Львовская (1) и Тернопольская (2) области);
15 (было 14 тыс. 456) зданий в Тернопольской области;
46 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (27), Тернопольская (12), Черновицкая (4) и Львовская (3) области);
141 (было 22 тыс. 182) приусадебный участок (Тернопольская (80), Черновицкая (54), Ивано-Франковская (5) и Львовская (2) области).
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Разрушены:
202,5 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области)
95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.
Повреждено:
549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог) областях.
Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтоплены участки дорог 2 тыс. 565 человек.
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В течение суток 3 июля:
откачано 22 тыс. 81 м куб. воды (с начала работ - более 3475 тыс. куб)
расчищено 230 м автодорог (с начала работ - 15,839 км), 1,5 км русел рек (с начала работ - 7,647 км), 140 м водоотводных сетей (с начала работ - 27,82 км)
доставлены для населения 2 тыс. 100 кг продуктов питания (с начала работ - около 12 т) и осуществлен подвоз 1 тыс. л питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 37,5 т).
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 565 человек и 202 единицы техники, из них от ГСЧС 427 человек личного состава и 155 единиц техники (из них 1 вертолет).
"Оказание помощи людям продолжается", - отмечают в ГСЧС.
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