На Западе Украины остаются подтопленными 10 населенных пунктов

4 июля, 2020, 09:23

Силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжаются активные работы по оказанию помощи населению и ликвидации последствий дождевого паводка в Карпатском регионе

Подробности со ссылкой на пресс-службу ведомства рассказывает Еспресо.TV.

Так, по состоянию на 4 июля остаются подтопленными:

10 (было 349) населенных пунктов (Черновицкая (7), Львовская (1) и Тернопольская (2) области);

15 (было 14 тыс. 456) зданий в Тернопольской области;

46 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (27), Тернопольская (12), Черновицкая (4) и Львовская (3) области);

141 (было 22 тыс. 182) приусадебный участок (Тернопольская (80), Черновицкая (54), Ивано-Франковская (5) и Львовская (2) области).

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Разрушены:

202,5 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области)

95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.

Повреждено:

549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог) областях.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтоплены участки дорог 2 тыс. 565 человек.

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В течение суток 3 июля:

откачано 22 тыс. 81 м куб. воды (с начала работ - более 3475 тыс. куб)

расчищено 230 м автодорог (с начала работ - 15,839 км), 1,5 км русел рек (с начала работ - 7,647 км), 140 м водоотводных сетей (с начала работ - 27,82 км)

доставлены для населения 2 тыс. 100 кг продуктов питания (с начала работ - около 12 т) и осуществлен подвоз 1 тыс. л питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 37,5 т).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 565 человек и 202 единицы техники, из них от ГСЧС 427 человек личного состава и 155 единиц техники (из них 1 вертолет).

"Оказание помощи людям продолжается", - отмечают в ГСЧС.

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