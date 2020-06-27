Наводнение в Карпатах: почему власть не поддерживает горные регионы?

27 июня, 2020, 14:02

Николай Княжицкий

Почему каждый год, когда увеличивается количество осадков, украинские Карпаты страдают? Большие наводнения уничтожают все на своем пути - мосты, дороги, дома? Что должна сделать власть, чтобы беда не повторялась снова, а Карпаты превратились в рай для туристов и всех, кто здесь живет

Я сейчас стою не посередине реки, а посреди дороги. Потому что последнее наводнение в Карпатах унесло как эту дорогу, так и многие другие дорог. В чем причина, почему каждый год, когда увеличивается количество осадков, украинские Карпаты страдают?

Не только потому, что вырубают лес. В этом конечно тоже причина есть. И когда срубленный лес несет рекой, эти огромные куски дерева уничтожают все на своем пути - мосты, территории у реки.

Проблема в другом. Карпатских дорог на самом деле нет. Украина нуждается в программе поддержки берегоукрепления и карпатских дорог.

Потому что, это действительно сокровище, которое мы имеем. Особенно сейчас, когда Крым временно оккупирован. Карпаты могли бы стать настоящей Меккой для украинцев, где можно отдыхать, собирать грибы, пить лечебную воду, заниматься спортом.

Но сюда нельзя добраться. Поэтому гуцулы, местные люди, которые живут здесь веками, сохраняя свою уникальную культуру, остаются не только без благ цивилизации, но и без возможностей нормального развития. Люди отсюда уезжают, ведь каждое следующее наводнение может занять не только их дорогу, но и их дом.

Главное, что должно сделать государство - это поддержать Карпатскую программу и сделать из Карпат, которые являются уникальным и неповторимым украинским раем, рай не только на картинках, но и рай для каждого человека, который здесь живет.