ФСБ не будет выпускать из Крыма тех, у кого украинские документы

4 июля, 2020, 09:48

Пресс-служба Федеральной службы безопасности России распространила заявление по теме выезда с территории оккупированного полуострова Крым

В частности в сообщении говорится, что "крымчан с российским гражданством не выпустят из Крыма по паспорту Украины и привлекут к административному штрафу".

"Попытки пересечения гражданами РФ государственной границы по паспорту иного государства наказываются привлечением к административной ответственности по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ и штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей на каждого нарушителя, пояснили в ФСБ. Кроме того, нарушителю будет отказано в пересечении государственной границы", - подчеркнули в ведомстве.

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Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым разъясняет, что "гражданин РФ, который также имеет иное гражданство, рассматривается российским законодательством как гражданин России и может пересекать государственную границу только по российскому паспорту".

Напомним, экс-глава Вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес считает, что конечной целью нынешних российских учений "Кавказ-2020" является отработка взятия под свой контроль морского побережья Украины "от Одессы до Керчи" .

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