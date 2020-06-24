Марк Войджер: из-за изоляционизма Трампа и кризиса в США Киеву следует быть начеку, особенно на юге Украины

25 июня, 2020, 07:07

Антин Борковский

Старший ученый Центра Байдена, экс-советник командующего войска США в Европе в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о хаотизации американской политики и повышении уровня опасности для Украины

США сейчас переживают невиданный кризис и эта внутриамериканская нестабильность сказываться не только на американской политике, но и на международной политике.

Протесты, которые сначала мы видели, были легитимными и вообще мирными. Они быстро превратились в насильственные нападения на полицейские участки, государственные учреждения и магазины. Очевидно для меня и для многих других, эти протесты уже не спонтанные, а организованные несколькими радикальными организациями, например так называемые Антифа, антифашистские леваки фактически, или "Черные пантеры" или "Черные жизни имеет значение". Такие насильственные события привели к огромной нестабильности в американском обществе. Реакция президента Трампа здесь очень важна, а он хотел использовать регулярные вооруженные силы США против демонстрантов. Но вы наверняка видели, что американское военное руководство и глава объединенного штаба начальников штабов США армейский генерал Марк Милли опирались намерениям Трампа в отношении гражданских протестующих. Это показывает то, что появился кризис между гражданским и военным руководством.

Просматривается ли российский след или след какой-то другой страны в так называемых "американских беспорядках", ведь некоторые можно координировать с помощью интернетных средств связи ?!

Организации, оказывающие эти насильственные действия, в общем поддерживаются также и Россией. В интернете много сайтов, где активны россияне. А "леваки" или псевдолибералы, как называл их Ленин - "полезные идиоты", думают, что поддерживают ...

... борьбу с расовой дискриминацией, а на самом деле занимаются тем, что могут заблокировать Америку изнутри.

Да. Поэтому вполне логично, что Кремль, имея такие инструменты воздействия, их использует, чтобы Америка становилась все более изоляционистской и чтобы Трамп оправдывал свой изоляционизм внутренними проблемами в Америке. Поэтому это очень реалистичный сценарий, к сожалению. Еще одна проблема в США и мире - пандемия COVID 19. Это проблема без решения. К сожалению, количество случаев сейчас увеличивается в Америке и других странах, которые открыли свои экономики. Этот острый общественный и медицинский кризис сочетается с еще одним внешнеполитическим шагом Трампа, который угрожает европейской безопасности. Этот шаг - предложение Трампа вывести примерно 25% американских войск из Европы.

Есть еще одно очень опасное заявление Трампа о том, что американские солдаты больше не будут участвовать в защите демократии в мире. И это крайне опасно не только для мировой политики или торговых отношений, а для конкретных государств, которые будут испытывать агрессию Китая или Российской Федерации.

Эти решения и заявления были огромным и очень неприятным сюрпризом для наших союзников по НАТО в Европе, для Германии и даже Британии, которые не знают, что же планирует администрация Трампа. Оказалось, что Трамп и люди, которые принимали это решение, никак не советовались с военным руководством США. Это показывает, что Трамп и его команда принимают важные решения в сфере безопасности фактически в тени. Это - во-первых. Во-вторых, это фактически, как вы и сказали, неожиданный и незаслуженный подарок Кремлю и Путину. Это играет в пользу России в планах Кремля в отношении Европы. Нет никаких уступок со стороны Кремля для улучшения европейской стабильности и прекращения войны с Украиной. Наоборот, после объявления администрацией Трампа запланированных шагов перемещения американских войск из Европы, российское военное командование наоборот объявило о планах перемещения дополнительных сил в западном стратегическом направлении, фактически в регион, граничащий с Беларусью, Польшей и Балтикой. Таким образом новое российское военное расположение в прямом смысле угрожает странам-членам НАТО на так называемом восточном фланге НАТО, Беларуси и, конечно, Украины. Знаете, история отношений между Россией и Западом четко показывает, что уступки со стороны Америки или Запада всегда воспринимаются Кремлем как признаки слабости западного руководства. Я лично называю Ответ России "от Кремля с презрением".

Повторение истории с американским изоляционизмом может светить чрезвычайно опасными последствиям, в частности для Украины в ближайшие пару месяцев. В частности речь идет о наращивании российских группировок на южном фланге.

Это - правда, Россия может рассчитывать, что НАТО будет иметь меньше возможностей сейчас из-за запланированного перемещения американских войск из Германии. И кажется российское руководство полагает, что реакция Запада будет слабее. Но были и положительные шаги последней недели. Вы знаете, что НАТО продолжает поддерживать суверенитет вашей страны и несколько важных решений были приняты в начале недели, как на тактическом, так и на стратегическом уровне. НАТО признало Украину партнером по расширенным возможностям и этот статус является частью инициативы альянса во взаимодействии в области партнерства. Цель, конечно, поддержание и углубление сотрудничества между партнерами, внесли большой вклад в операции и миссии проведены НАТО. И сейчас Украина вместе с другими шестью партнерами с расширенными возможностями, такими как Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, получает преимущество в расширенных программах учений и взаимодействия с НАТО и натовскими странами и обмена информацией, включая усвоенные уроки.

Как по мне, лучшим было бы, если бы Украина получила статус особого союзника США вне НАТО. Мы чувствуем себя под угрозой, несмотря на то, что США согласились усилить Украину очередным траншем оружия.

Стратегического решения российской угрозы не будет, даже если Украина вступит в НАТО. Это совсем на другом уровне. Этот вопрос стратегического баланса между Америкой и Россией, российской экономикой, намерениями России и руководства в Кремле и так далее. Украина очень важный элемент и даже если Украина получает такой статус, то Путин и его сотрудники все равно будут пытаться расшатать ситуацию. Американские оборонные и политические институты хорошо знают эту ситуацию и постоянно пытаются помочь вашей стране. Вы уже говорили, поддержка есть на тактическом уровне - увеличить украинский оборонный капитал в условиях постоянной российской агрессии. Как вы видели, Государственный департамент одобрил возможные внешние продажи шести боевых катеров Марк-6 на сумму более $ 600 млн.

Это очень важный момент. Одним из самых опасных моментов является потенциальная угроза на юге Украины и в частности в бассейне Черного и Азовского морей. Мы понимаем, что российские оккупационные силы в Крыму не могут решить вопрос воды. Они оккупировали землю, но решить вопрос воды без Украины не могут. И сейчас звучат предположения, что в ближайшие пару месяцев возможна военная провокация со стороны Российской Федерации с целью пробиться к Днепру.

Для меня даже есть определенным сюрпризом, что Россия не пошла в этом направлении раньше, чтобы решить эту проблему. Наверное российское руководство надеялось, что сможет заставить ваше правительство принять это решение, но этого не произошло и, действительно, остается военный путь. К сожалению, если так будет, то снова информационная война, правовая война России и все методы гибридной войны будут использоваться. Они скажут, что "вот мы хотели договориться, но украинское правительство, радикалы не позволят и нам нужно защищать своих граждан в Крыму". Есть информация, что Кремль планирует распространять российские паспорта на Донбассе, примерно 1 миллион. Если так будет, то это - прямая индикация того, что планируют использовать информационное право войны, как повод, даже в международном плане, "доказать", что там есть российские граждане. И если будет провокация, организованная российскими спецслужбами, то возможно введение войск. Уже шесть лет раздаются мощные голоса поступить так, уже не скрытым путем, а открытым.

Насколько я понимаю, настоящее лето имеет степень опасности "красный" или все же "желтый"?

Надеемся на "желтый", готовимся к "красному". Как говорили римляне: "Надеемся на мир - готовимся к войне". Сейчас мы находимся в ситуации. Эта ситуация тяжелая, сложная, но я думаю, мы, все же победим и наша система докажет, что сильнее российской вертикали, которая кажется очень сильной и стабильной, но она может быстро распасться. Она не имеет нескольких центров власти и влияния, как Америка или Запад.