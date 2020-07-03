В Харькове частично усилили карантин, - заместитель Кернеса
3 июля, 2020, 17:23
В Харькове 3 июля частично усилили карантин
Об этом сообщил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, передает NewsRoom Kharkiv .
"Прежде всего, это касается ограничения работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий (более десяти человек), а также функционирования предприятий общественного питания без летних площадок или площадью менее 50 квадратных метров, кроме услуг по адресной доставке и на вынос. Кроме того, нам было рекомендовано ограничить время работы до 22:00 ", - сказал он.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Терехов также обратился в полицию с просьбой проконтролировать его выполнение.
- 3 июля на Волыни усиливают карантинные меры в районах массового отдыха, в частности у водоемов.
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