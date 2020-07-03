На Волыни усиливают карантин в зонах отдыха

3 июля, 2020, 09:59

С сегодняшнего дня на Волыни усиливают карантинные мероприятия в районах массового отдыха, в частности у водоемов

Такое решение накануне вечером приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации.

"3 июля 2020 года в области произойдет усиление карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов. В том числе и Шацкий район, где кроме этого с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении" , - говорится в сообщении.

Усилить контроль и карантинные мероприятия на территории области решили по представлению главного государственного санитарного врача области Наталии Янко. По ее словам, уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области стабильно высокий, регион занимает четвертое место в Украине по распространению коронавирусной инфекции.

"В частности, в течение последних трех дней ежедневно регистрируются превышения по 2 из 4 определенных критериев: коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 растет и составляет 21,3%, 23,1%, 24,1% при рекомендуемом не более 11%. Еще один превышен показатель - динамика случаев инфицирования, ежедневно увеличивается и составляет соответственно 10,4%, 19,4% и 24,5% (при рекомендуемом не более 10%). Средний показатель заболеваемости по области на COVID-19 за последние 7 дней составляет 47 на 100 тыс. населения ", - подчеркнула Янко.

По ее словам, высокие уровни заболеваемости, как и раньше, зафиксировано в Камень-Каширском (93,8 случая заболевания на 100 тыс.населення), Киверцевском (77,1) и Ратнивском (73,3) районах. За последнюю неделю наибольший рост заболеваемости происходит в Шацком районе (60,3 на 100 тыс. населения) и в Луцке (47,8).

По решению комиссии, контролирующие органы будут проводить на всей территории области проверки заведений, предоставляющих услуги по размещению (баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и т.д.).

Кроме этого, Шацкой райгосадминистрации рекомендовано принять ряд дополнительных решений для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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