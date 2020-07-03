Рада уволила Терентьева с должности главы АМКУ
3 июля, 2020, 17:23
В пятницу, 3 июля, Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины
Об этом сообщает ЕспресоTV .
На внеочередном заседании Верховной Рады соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов.
В частности, отставку Терентьева поддержали 183 народных депутата фракции "Слуга народа", 23 депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 6 депутатов депутатской группы "Партия "За будущее", 10 голосов дала партия "Доверие", еще 4 голоса - внефракционных депутата .
Фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не дали в поддержку этого решения ни одного голоса.
- Как сообщалось, 2 июля Комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.
- 1 июля глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке, однако отозвал его 2 июля.
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