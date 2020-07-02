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Espreso.tvОбществоГлава АМКУ написал, а потом отозвал заявление об отставке, - Бутусов

Глава АМКУ написал, а потом отозвал заявление об отставке, - Бутусов

1 июля глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке, однако отозвал его сегодня, 2 июля

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову об отзыве своего заявления об отставке.

"Отозвать ранее поданное заявление об отставке ... прошу не рассматривать его и не вносить в повестку дня ни Верховной Рады, ни профильного комитета", - говорится в заявлении Терентьева.

Как отметил Бутусов, заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе президента под давлением Владимира Зеленского.

"Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ. Терентьев открыто выступил против Зеленского, и, скорее всего, получит поддержку со стороны группы Игоря Коломойского, а также ряда других депутатских групп "Слуг народа", - написал Бутусов.

Причиной конфликта Бутусов назвал борьбу за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста - компанию "Тедис".

"Увольнение связано со штрафом АМКУ в 6,5 миллиарда гривен против "Тедиса", Зеленский по сути помогает "Тедису" выиграть дело", - прокомментировал журналист.

 

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