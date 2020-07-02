Комитет Рады рекомендует уволить главу АМКУ

2 июля, 2020, 19:02

Комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

"Рекомендовать Верховной Раде соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины освободить Терентьева Юрия Александровича от должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - указано в заключении комитета.