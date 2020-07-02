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Espreso.tvОбществоКомитет Рады рекомендует уволить главу АМКУ

Комитет Рады рекомендует уволить главу АМКУ

Комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

"Рекомендовать Верховной Раде соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины освободить Терентьева Юрия Александровича от должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - указано в заключении комитета.

  • 1 июля председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке, однако отозвал его сегодня, 2 июля.
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