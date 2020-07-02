Комитет Рады рекомендует уволить главу АМКУ
2 июля, 2020, 19:02
Комитет парламента по вопросам экономического развития рекомендует Верховной Раде уволить главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
"Рекомендовать Верховной Раде соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины освободить Терентьева Юрия Александровича от должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением", - указано в заключении комитета.
- 1 июля председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке, однако отозвал его сегодня, 2 июля.
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи