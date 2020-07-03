Рада приняла закон о поступлении в вузы детей из оккупированных территорий без ВНО

3 июля, 2020, 14:39

Верховная Рада проголосовала законопроект, позволяющий ученикам с временно оккупированных территорий вступать во все вузы без прохождения внешнего независимого тестирования

Соответствующий законопроект Рада поддержала на заседании 3 июля, передает Еспресо.TV .

Верховная Рада поддержала законопроект №3734 "О внесении изменений в закон" О высшем образовании "об особенностях вступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей".

"За" проголосовали 310 нардепов.

Соответствующий законопроект в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский .

Поэтому предусмотрено введение возможности поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, ко всем высших учебных заведений.

Поступление по квоте было предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченных учреждений высшего образования.

В частности, статья 44 Закона "О высшем образовании" дополнен положением о том, что для лиц, местом жительства которых является ОРДЛО, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория Крыма и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение с стипендиального обеспечения на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим вступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенных лиц.

Министерство образования и науки опубликовало информационные материалы по вступительной кампании в высшие учебные заведения в 2020 году.

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